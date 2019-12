PSG : Trahir Neymar pour Mbappé, le craquage de Messi

Dans : Mercato.

Après un Clasico décevant face au Real Madrid mercredi (0-0), le FC Barcelone va d’ores et déjà s’attaquer au gros dossier de son année 2020 : la prolongation de contrat de Lionel Messi.

Certes, le vainqueur du dernier Ballon d’Or dispose du meilleur bail d’Europe, et ce jusqu’en 2021. Mais alors qu’il aura 33 ans l’été prochain, Messi se sent toujours au top. Par conséquent, et sachant que le Barça ne voit pas son avenir sans sa star, la direction blaugrana a entamé des discussions avec l’entourage de l’international argentin. Le nouveau contrat de Messi est donc à l’étude et Josep Maria Bartomeu espère bien l’utiliser comme arme électorale d’ici à la prochaine présidentielle de 2021. Si Messi ne souhaite toujours pas quitter son Camp Nou, la Pulga a quand même plusieurs demandes avant d’apposer sa signature. Outre ses exigences financières, Messi voudra aussi un projet sportif à la hauteur de ses ambitions. Alors que le Barça n’a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2015, le Ballon d’Or aimerait quatre recrues XXL en 2020.

Selon Diariogol, Messi veut d’abord un défenseur central de renom, sachant que Piqué arrive en fin de carrière, que Lenglet ne répond pas présent dans les grands matchs, et qu'Umtiti est blacklisté à cause de l’histoire de son genou. Le natif de Rosario souhaiterait le recrutement de Skriniar (Inter Milan) ou de Koulibaly (Naples). De plus, Messi voudrait un latéral droit de très haut niveau pour remplacer Semedo et Roberto, mais aussi un milieu de la trempe de De Jong pour suppléer Busquets et Rakitic. Et enfin, Messi rêve d’un ailier gauche digne de ce nom. Alors que Griezmann ne fait toujours pas l’unanimité dans son couloir, le membre de l’Albiceleste milite encore pour le retour de Neymar. Avec toutefois une nouveauté de taille. Car si le transfert du Brésilien devenait trop compliqué comme c'était le cas l'été dernier, le sextuple Ballon d'Or rêve de voir sa formation se tourner vers… Mbappé. Même si le champion du monde français envisage de poursuivre sa carrière au Real Madrid un jour, Messi estime que le jeune attaquant du PSG ne serait pas insensible à l’intérêt du Barça. Difficile à croire mais il est vrai que le champion du monde a le don de faire tourner toutes les têtes, y compris celle de Lionel Messi.