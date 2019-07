PSG : Neymar avec Cristiano Ronaldo, la plus grande peur du Barça

Dans : Mercato, Liga, Serie A, PSG.

Octuple championne d’Italie, la Juventus Turin ne se contente pas de sa suprématie nationale.

La Vieille Dame veut également conquérir l’Europe, et plus précisément la Ligue des Champions qu’elle n’a plus remportée depuis l’édition 1995-1996. C’est pourquoi le club turinois avait recruté le spécialiste de la compétition Cristiano Ronaldo. Insuffisant pour s’imposer la saison dernière, lorsque les Bianconeri ont été sortis en quarts par l’Ajax Amsterdam, où évoluait leur recrue Matthijs de Ligt. Mais le défenseur néerlandais ne sera peut-être pas le seul gros coup de l’été.

En effet, la Juve serait à l’affût dans le dossier Neymar, que le FC Barcelone n’a pas les moyens de récupérer. Difficile de dire si la formation italienne pourra convaincre le Paris Saint-Germain. En tout cas, Mundo Deportivo affirme que le Barça y croit. En interne, les dirigeants catalans craignent la concurrence de la Juventus. D’autant que la paire Cristiano Ronaldo-Neymar représenterait un obstacle énorme en Coupe d’Europe ! Et pas seulement pour les Blaugrana.