PSG : 11 clubs pensent très fort à Ben Arfa au mercato

Dans : Mercato, PSG, OL, OM.

Parmi les joueurs libres en France, Hatem Ben Arfa sera forcément l’un des plus suivis cet été au mercato.

Le milieu offensif encore sous contrat avec le PSG pour quelques jours, a décidé de prendre quelques semaines de vacances pour couper avec le football, puisque ses derniers mois ont été plus éprouvants moralement que physiquement. Pour son avenir, l’ancien niçois a néanmoins l’embarras du choix. En effet, L’Equipe a fait le tour de la question, et révèle ainsi que 11 clubs sont intéressés ou ont déjà fait des offres à ses représentants. Parmi les courtisans classiques, on retrouve l’OL et l’OM en France, mais aussi le FC Séville et Villarreal en Espagne. Le profil du joueur a toujours eu la cote de l’autre côté des Pyrénées, et cette perspective a de quoi lui plaire.

Un autre club solide sur le plan européen pourrait se manifester avec le Borussia Dortmund de Lucien Favre, qui apprécie beaucoup le joueur et qui voulait même le récupérer à Nice il y a un an de cela. De quoi faire saliver le joueur, qui ne fait pas d’une question d’argent sa priorité. Si cela devait être le cas, plusieurs formations avec de gros moyens se sont positionnés, et des offres sont ainsi arrivées en provenance du Mexique (Les Tigres de Monterrey de Gignac), du Brésil (Flamengo), d’Ukraine (Dynamo Kiev), de Russie (Rubin Kazan) et de Turquie (Fenerbahçe et Besiktas). Du beau monde donc pour Ben Arfa, qui va certainement écouter attentivement ce qu’on lui propose pendant le mois de juin, avant de faire un choix qui ne devra tout de même pas trop tarder, car cela fait longtemps que les amateurs de ballon rond n’ont pas vu le natif de Clamart sur un terrain de football.