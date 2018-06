PL : Lacazette déjà vendu par Arsenal ?

Dans : Mercato, OL, Foot Europeen, Premier League.

Après une seule saison à Arsenal Alexandre Lacazette va-t-il quitter les Gunners alors que le club londonien vient de changer d'entraîneur, Unai Emery ayant succédé à Arsène Wenger ? Cela peut sembler très étonnant pour le commun des mortels. Mais en Turquie, cette hypothèse est prise très au sérieux par le quotidien sportif Fotomac qui en fait même sa Une. Pour le média turc, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas été retenu dans la liste des 23 pour le Mondial, pourrait rejoindre le club de Fenerbahce grâce à la venue de Damien Comolli, en passe de devenir directeur sportif du club d'Istanbul.

Grand spécialiste du football anglais, puisqu'il a déjà tenu un poste similaire à Liverpool et Tottenham, le Français aurait mis Alexandre Lacazette dans sa liste des joueurs à recruter durant ce mercato 2018 affirme Fotomac. Une information qui peut paraître toutefois légère dans la mesure où Arsenal a quand même lâché 60ME pour faire venir Alexandre Lacazette et qu'on voit mal les Gunners brader l'attaquant tricolore au bout d'une seule année de contrat. D'autant plus qu'Unai Emery appréciait déjà le profil d'Alexandre Lacazette lorsqu'il était le coach du PSG.