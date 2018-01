OM : Un Brésilien fait le forcing pour signer à Marseille ou Bordeaux

Dans : Mercato, OM, Bordeaux, Premier League.

Avec la reprise des entrainements, plusieurs clubs font face à un bras de fer d’entrée de jeu de la part de joueurs désireux de changer d’air. C’est le cas à Hambourg, où Walace a montré à sa manière son vif mécontentement. Le milieu de terrain est arrivé avec trois jours de retard au camp d’entrainement, faisant ainsi comprendre qu’il voulait être transféré. Plusieurs clubs le suivent, notamment au Brésil, mais son agent l’a proposé à Bordeaux et de l’OM selon le Hamburger Morgenpost. Toutefois, le directeur sportif du club des bords de l’Elbe a mis son véto à un tel dénouement, et surtout promis de sanctionner Walace.

« Walace est arrivé au camp d'entraînement, aujourd'hui (hier, NDLR) et a réalisé une séance individuelle. Il doit reprendre l'entraînement collectif demain. Nous punirons son arrivée tardive. Maintenant, il nous faut du calme, nous ne voulons pas le transférer », a fait savoir Jens Todt à propos du joueur de 22 ans qui ne parvient pas à s’imposer au HSV depuis son arrivée en janvier 2017 pour 9 ME. Néanmoins, selon les indiscrétions que son agent a laissé filtrer, le club allemand serait disposé à le laisser filer pour 6,5 ME. De quoi intéresser Bordeaux et Marseille, à la recherche d’un joueur dans ce secteur ?