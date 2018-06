OM : Pour cette recrue impossible, l'ASSE change de tactique

Dans : Mercato, OM, ASSE.

C’est l’un des dossiers prioritaires de Saint-Etienne pour cet été.

Auteur d’une excellente saison en prêt avec les Verts, Rémy Cabella a bien compris que Rudi Garcia ne comptait pas sur lui à l’avenir, et que la suite de sa carrière devait se dessiner loin de Marseille. Le milieu offensif se verrait bien rester dans le Forez, où les dirigeants savent qu’il parviendrait à s’imposer rapidement dans un groupe où il a ses marques. Les discussions avec le joueur sur son futur contrat, et le salaire qui va avec, sont plutôt positives. Mais ce n’est pas à ce niveau que le problème se situe. En effet, l’OM se montre très gourmand à son sujet, et réclame entre 10 et 12 ME pour céder l’international français.

Une somme pour le moment rédhibitoire, mais selon Yahoo Sport, l’ASSE estime avoir ses chances dans quelques semaines dans ce dossier. En effet, le temps passe et les Verts ne se sont pas positionnés à ce niveau, tandis qu’aucun autre club n’a ouvert les discussions pour faire venir Cabella. Le fait que le milieu offensif ait annoncé sa préférence pour « Sainté » va certainement peser pour la suite. Le Corse se prépare à reprendre avec l’OM, mais estime que la prochaine attaque de l’ASSE dans le courant du mois de juillet pourra être décisive, et lui permettra de se rapprocher sérieusement d’un transfert définitif à Saint-Etienne, si jamais chacun venait à faire un effort pour faciliter la transaction.