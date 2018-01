OL-OM : Lyon bat l'OM dans cet ultime duel du mercato !

Dans : Mercato, OL, OM, FC Nantes.

Libre en juin prochain, Léo Dubois attire bien des convoitises au mercato. Mais visiblement, le capitaine du FC Nantes a tranché pour son avenir…

Convoité par Lyon et Marseille, le latéral droit du FC Nantes devrait bien prendre la direction de l’OL l’été prochain, selon les informations du journal L’Equipe. Après avoir finalisé les arrivées d’Oumar Solet et de Martin Terrier, Lyon serait très proche de concrétiser celle d’un autre international espoirs, en vue de l’été prochain. Le futur contrat de Léo Dubois à Lyon serait même prêt dans la capitale des Gaules.

Selon des sources proches du club rhodanien, il ne resterait plus que « quelques détails à régler » dans ce dossier. C’est sans doute un engagement longue durée que va prendre Léo Dubois sur les bords du Rhône, puisqu’un contrat de cinq ans l’attendrait chez l’actuel 2e de Ligue 1. Outre l’OM, d’autres formations s’étaient également intéressées au défenseur droit de Nantes. A l’étranger, la Fiorentina et Brighton étaient sur les rangs. Mais c’est bel et bien l’OL qui devrait rafler la mise, poussant sans doute Rafael vers la sortie en fin de saison…