OL-OM : Et encore un duel olympique pour un international belge

Dans : Mercato, OL, OM.

Rivaux sur plusieurs terrains cette saison, Lyon et Marseille risquent de se croiser sur différentes pistes pendant le mercato estival.

Les deux Olympiques sont à la recherche d’un défenseur central et ont jeté leur dévolu sur Lucas Verissimo (22 ans). Et le Brésilien de Santos n’est pas leur seul cible commune. Si l’on en croit Het Laatste Nieuws, les deux pensionnaires de Ligue 1 s’intéressent aussi à Jason Denayer (22 ans), un nom qui a déjà circulé du côté rhodanien ces dernières années. Ce dossier a donc été ressorti puisque l’international belge (8 sélections), non sélectionné pour la Coupe du monde, vient de terminer une deuxième saison en prêt réussie à Galatasaray.

D’ailleurs, le club turc aimerait le conserver et conclure un transfert définitif avec Manchester City. De son côté, le champion d’Angleterre ne s’y oppose pas et serait prêt à libérer son défenseur pour moins de 10 M€, à condition d’obtenir une clause de rachat. Reste à savoir si l’OL et l’OM accepteraient le deal. A noter que Gérone, le Borussia Mönchengladbach et la Roma seraient également sur le coup.