OL-OM : Cette piste commune à 7,5ME s'envole définitivement

Dans : Mercato, OM, OL, Ligue 1.

En quête de renforts au poste de défenseur central cet été, Lyon et Marseille avaient ciblé Lucas Verissimo. Auteur d’une saison aboutie à Santos, le joueur de 23 ans avait fait l’objet d’offres concrètes de la part des deux clubs français selon plusieurs médias. Mais à en croire Sky Italia, c’est au Torino que Lucas Verissimo va poursuivre sa carrière, en dépit de l’intérêt prononcé des cadors de la Ligue 1.

En effet, le média affirme que le futur ex-défenseur du FC Santos évoluera sous les couleurs du Torino la saison prochaine. Et pour cause, un accord à hauteur de 7,5ME aurait été trouvé entre les dirigeants turinois et le club brésilien. Lucas Verissimo est ainsi attendu en Italie d’ici la fin de la semaine afin de passer la traditionnelle visite médicale. Une piste à oublier pour l’OL, qui semble de tout de façon avoir jeté son dévolu sur Abdou Diallo (Mayence) au mercato. Du côté de l’OM, les rumeurs se multiplient. Récemment, ce sont les noms de Jason Denayer et de Juan Jesus qui sont revenus avec le plus d’insistance au mercato.