OL : Merci l’UEFA, ce dossier du mercato quasiment réglé

Dans : Mercato, OL.

Très occupé en cette fin du mois de juin, l’Olympique Lyonnais finalise plusieurs ventes au sein de son effectif.

Cela devrait permettre au club d’y voir plus clair avant de se concentrer sur le recrutement au mois de juillet. Parmi les départs, des joueurs au temps de jeu faible ou inexistant. Mais il y a un transfert dont on ne parle plus actuellement, et c’est plutôt une bonne chose pour l’Olympique Lyonnais. Il s’agit de celui de Memphis Depay, qui était dans les petits papiers du Milan AC depuis quelques semaines, et sa folle fin de saison. L’attaquant néerlandais, pas forcément sur le départ à Lyon, était tout de même séduit par l’idée de rejoindre le club lombard.

Mais ce mercredi, le Milan AC s’est vu interdire l’accès aux Coupes d’Europe pendant deux saisons en raison de sa situation financière, a fait savoir l’UEFA. Et désormais, la presse italienne est unanime : si le club italien peut encore recruter et réaliser quelques coups, il lui sera impossible de convaincre Memphis Depay de venir sans coupe d’Europe. Et même l’appel devant le TAS rapidement effectué par le Milan AC ne masquera pas les énormes zones d’ombre sur la santé financière du géant italien. Autant dire que, pour son fantasque attaquant, l’OL ne semble plus trop craintif face aux attaques milanaises cet été.