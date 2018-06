OL: Fekir et ses 65ME, Liverpool tourne le dos à Lyon !

Dans : Mercato, Premier League, Liga, OL, Equipe de France.

Suite à l'échec dans le dossier Nabil Fekir, Liverpool ciblerait un autre international français pour renforcer son attaque durant ce mercato estival.

Après avoir dépensé plus de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de Naby Keïta (RB Leipzig) et de Fabinho (Monaco) au sein de son entrejeu, Liverpool était bien parti pour réaliser un nouveau coup fumant sur le marché des transferts. En passe de recruter Nabil Fekir pour 55 ME, la troupe de Jürgen Klopp a fait machine arrière, à cause d'une « anomalie » détectée lors de la visite médicale. Par conséquent, l'Olympique Lyonnais et les Reds ont mis fin aux négociations samedi, avant le match des Bleus contre les USA (1-1).

Une mauvaise nouvelle pour Fekir, qui voulait régler son avenir avant de partir en Russie pour la Coupe du Monde, mais aussi pour le club anglais, qui va devoir se trouver une nouvelle cible. Sauf que celle-ci serait déjà toute trouvée. Selon The Mirror, le finaliste de la Ligue des Champions compte effectivement se rabattre sur Ousmane Dembélé. En quête de temps de jeu au très haut niveau, l'attaquant du Barça pourrait se retrouver sur la liste des prêts cet été. Klopp est tenté à l'idée de relancer la carrière du joueur formé à Rennes. Si des joueurs comme Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Xherdan Shakiri (Stoke City) et Mario Gotze (Dortmund) sont aussi pistés, Liverpool pourrait oublier Fékir sans regret en réalisant ce potentiel très joli coup avec Dembélé.