OL, ASM, PSG, le Milan AC rêve d’un mercato made in L1

Avant la dernière journée de Serie A le week-end prochain, le Milan AC sait déjà que sa saison se terminera avec une place européenne.

Mais la 6e position actuelle du club lombard n’a clairement pas de quoi satisfaire les dirigeants, qui ont investi de manière spectaculaire l’été dernier et n’ont pas été récompensés sportivement. Alors que des questions se posent sur les réelles capacités financières de Yonghong Li, dont les holdings peinent à rembourser leurs dettes, le club italien rêve toujours d’attirer des grands noms pour retrouver les sommets la saison prochaine. Ainsi, Tuttosport fait le point sur le recrutement prévu cet été, et notamment sur le plan offensif. Sur le papier, cela a clairement de l’allure, avec un fort accent de Ligue 1.

En effet, la première des priorités se nommerait toujours Memphis Depay, d’autant plus que l’ailier néerlandais de Lyon n’est pas insensible à l’intérêt milanais. Enfin, si l’ancien de Manchester United peut jouer dans l’axe, c’est également au poste d’avant-centre que le Milan AC compte faire un achat spectaculaire. Ainsi, le journal sportif italien annonce que Radamel Falcao est le choix numéro 1, même s’il sera difficile de déloger, financièrement notamment, le Colombien de l’AS Monaco. Le deuxième choix semble encore plus fou, puisqu’il concerne Edinson Cavani, que l’on voit mal, malgré le prestige du Milan AC, rejoindre une équipe qui ne dispute désormais plus la Ligue des Champions depuis 2014.