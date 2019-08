OGCN : Alerte, l’Angleterre s’attaque à Atal sur le buzzer !

Dans : Mercato, OGCN, Premier League, Ligue 1.

Très courtisé en ce mercato estival, notamment par le Paris Saint-Germain, Youcef Atal pourrait bien agiter les dernières minutes du mercato anglais. Et pour cause, le Times annonce ce jeudi à quelques heures de la clôture du marché britannique que Tottenham a clairement l’intention de rafler la mise et de s’offrir le prometteur latéral droit de l’OGC Nice. Avec le départ de Kieran Trippier à l’Atlético de Madrid, les Spurs sont à la recherche d’un joueur dans ce secteur de jeu et auraient donc l’intention de miser sur Youcef Atal. Reste à voir si ce deal est possible alors que Nice, en plein processus de rachat, a déjà vendu Allan Saint-Maximin très récemment…