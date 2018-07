Dans : Mercato, Liga.

Joueur du Sporting Portugal très suivi cet été, William Carvalho a trouvé son point de chute. Le milieu de terrain s’est engagé avec le Bétis Séville jusqu’en juin 2023, a fait savoir le club andalou. Le montant du transfert est annoncé à 18 ME, plus 10 ME de bonus éventuels.