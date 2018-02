Officiel : Van Der Wiel rebondit en Major League Soccer

Dans : Mercato, Foot Mondial.

Comme annoncé ces derniers jours, Gregory van der Wiel (29 ans) n’appartient plus à Cagliari. Le latéral droit a quitté l’Italie pour le Canada où il a signé en faveur du Toronto FC pour deux ans. Le Néerlandais passé par le Paris Saint-Germain n’attend plus que son certificat international de transfert et son permis de travail pour évoluer sous ses nouvelles couleurs en Major League Soccer.