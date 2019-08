A quelques minutes de la fin du mercato en Angleterre, Arsenal a officialisé l’arrivée d’un renfort défensif. Et il ne s’agit pas de David Luiz, mais du latéral gauche Kieran Tierney (22 ans). L’international écossais s’est engagé en faveur de l’équipe d’Unai Emery contre une indemnité de transfert de 27 ME versée au Celtic Glasgow.

Scottish international Kieran Tierney has joined us from @CelticFC on a long-term deal!



