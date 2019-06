Officiel : Toulouse empoche 8 ME avec Christophe Jullien

Dans les coulisses depuis quelques jours, le transfert de Christophe Jullien au Celtic Glasgow est désormais officiel. Le club écossais a annoncé l’arrivée du défenseur central formé à Auxerre pour une somme de 8 ME. Le défenseur central s’est engagé pour quatre saisons avec le champion d’Ecosse.

🆕📝 #CelticFC is delighted to confirm the signing of defender Christopher Jullien on a four-year deal!#BienvenueChris 🍀🇫🇷



➡️ https://t.co/V8ZPFAv7aV pic.twitter.com/K5CYI4FNNY