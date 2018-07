Dans : Mercato, OGCN, Rennes, OM, Liga.

En difficulté à Southampton, où son coach ne veut plus le voir, Sofiane Boufal se cherchait une porte de sortie ces derniers jours. L’ancien meneur de jeu du LOSC était suivi en France, et notamment par Rennes, Marseille et Nice. Il continuera sa carrière en Espagne, puisque le Celta Vigo a annoncé son arrivée en prêt avec option d’achat.