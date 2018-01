Officiel : Alexis Sanchez à MU, Henrikh Mkhitaryan à Arsenal

L’échange de l’année a été officialisée en même temps par les deux clubs anglais. Alexis Sanchez, qui arrivait en fin de contrat au mois de juin, a signé en faveur de Manchester United, qui s’est réveillé très tard dans ce dossier mais a fini par emporter la mise. Dans le sens inverse, Henrikh Mkhitaryan quitte Manchester United en raison d’une saison à faible temps de jeu pour s’engager sur le long terme à Arsenal, où Wenger apprécie beaucoup son profil. C'est à confirmer, mais Arsenal et MU ne font état d'aucune indemnité de transfert outre l'échange direct des deux joueurs.

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4