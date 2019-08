Officiel : Adil Rami signe à Fenerbahçe

Dans : Mercato, OM.

Libre de tout engagement après la rupture unilatérale de son contrat à l’Olympique de Marseille, Adil Rami n’a pas perdu de temps pour retrouver un club. Le défenseur français s’est engagé pour un an en faveur de Fenerbahçe et une autre année en option. Le champion du monde était arrivé dimanche à Istanbul, afin de passer sa visite médicale et régler les derniers détails de son arrivée.