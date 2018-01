Neymar, Hazard, Icardi… Le trio de rêve du Real Madrid au mercato

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Malgré son début de saison décevant, le Real Madrid n’a pas prévu un mercato animé. Seul le gardien Kepa Arrizabalaga (23 ans, Athletic Bilbao) devrait signer cet hiver.

En revanche, le club madrilène devrait frapper très fort l’été prochain ! Lors d’une réunion cette semaine, les dirigeants espagnols auraient choisi trois cibles prioritaires pour le mercato hivernal 2018, annonce La Sexta. Pour concurrencer Karim Benzema, ou le pousser vers la sortie, le Real voudrait recruter l’Argentin Mauro Icardi (24 ans), l’attaquant de l’Inter Milan dont le nom circule déjà depuis quelques semaines à la Maison Blanche. La piste semble crédible, tout comme celle menant à Eden Hazard (26 ans).

On le sait, l’ailier sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2020 a refusé de prolonger pour attendre une offre merengue. Ça tombe bien, le coach Zinédine Zidane est l’un de ses plus grands admirateurs. Alors pourquoi pas ? Mais en ce qui concerne le troisième dossier évoqué, on a beaucoup plus de mal à y croire. Toujours selon la chaîne ibérique, le Real a bien l’intention de s’attaquer à Neymar (25 ans). Difficile de dire si l'attaquant brésilien serait intéressé. En tout cas, on sait que le Paris Saint-Germain ne le laissera pas partir.