MU : Cet international français fait baver Mourinho au mercato

Dans : Mercato, Serie A, Premier League.

L’été dernier, Blaise Matuidi a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Juventus Turin au mercato.

Plusieurs mois plus tard, le bilan est très positif pour l’international français, joueur clé de Massimiliano Allegri à la Juve. A l’évidence, la Vieille Dame ne sera pas vendeuse cet été. Néanmoins, l’ex-milieu défensif du PSG attire (déjà) les convoitises. Selon les informations de Calcio Mercato, plusieurs formations anglaises sont notamment sur le pont et plus particulièrement José Mourinho, le manager de Manchester United.

Mourinho fan inconditionnel de Matuidi

Déjà très intéressé il y a six mois, le coach portugais souhaiterait de nouveau recruter Blaise Matuidi. Il faut dire qu’avec la retraite de Michael Carrick et la petite forme de Pogba, les options ne sont plus aussi nombreuses que cela à Manchester United. La preuve qu’un renfort ne sera pas de trop cet été, et c’est donc le milieu défensif de la Juventus Turin que José Mourinho souhaiterait recruter. Reste à savoir combien les dirigeants mancuniens seront prêts à mettre sur la table pour rafler la mise. Autant dire qu’il faudra monter (très) haut pour que la Juventus Turin se sépare déjà de Blaise Matuidi, adoré par ses partenaires et par les supporters italiens…