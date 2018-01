Mourinho lâche Cristiano Ronaldo par pitié pour le Real

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Vexé par les décisions de son président Florentino Pérez, qui refuse de lui accorder une revalorisation, et qui convoite le Parisien Neymar, Cristiano Ronaldo (32 ans) voudrait quitter le Real Madrid.

Cette fois, l’attaquant portugais serait déterminé à faire ses valises, à tel point qu’il aurait déjà choisi sa prochaine destination. En effet, le quotidien As affirme que le quintuple Ballon d’Or a une préférence pour son ancien club Manchester United. Mais pour redevenir un Red Devil, il faudra convaincre José Mourinho. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le manager mancunien a certifié qu’il ne toucherait pas à CR7 pendant que la Maison Blanche traverse une crise pénible.

« Cristiano est le type de joueur que tout entraîneur et tout club veulent. Mais, seul un entraîneur et un club peuvent l'avoir, Zidane et le Real Madrid, c'est mon sentiment, a réagi l’ancien coach merengue. Madrid est en feu. Les résultats ne sont pas bons, et c'est un club où j'ai travaillé pendant trois ans et qui me tient à coeur et je serai le dernier à mettre de l'huile sur le feu. » L’autre explication possible, et beaucoup plus simple, c’est que Mourinho n’est pas intéressé par Cristiano Ronaldo.