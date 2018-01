Mercato : Wenger annonce le départ d’Alexis Sanchez à MU !

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Arsène Wenger avait promis qu’Alexis Sanchez irait au bout de son contrat à Arsenal, mais l’offre de Manchester United était trop tentante. Sans dévoiler tous les tenants du dossier, le manager du club londonien a reconnu ce jeudi en conférence de presse que son attaquant chilien allait s’engager prochainement avec Manchester United.

« C'est une histoire dont les médias sont bien au courant, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Cela pourrait se faire, comme ça pourrait ne pas se faire. On en est là. Si ça ne se fait pas, il jouera samedi. Je travaille sur les transferts depuis 30 ans donc je peux vous dire que c'est probable que ça se fasse, mais d'un autre côté, tout peut s'écrouler d'un coup, c'est comme ça que le marché fonctionne », a livré le technicien français, qui ne laisse toutefois pas beaucoup de place au doute, alors que l’ancien barcelonais a été aperçu à Manchester ce mercredi. De son côté, Arsenal devrait récupérer une somme d’argent non négligeable ainsi que le meneur de jeu de MU, Mkhitaryan. « Je pense que l’un remplacera l’autre. J'aime le joueur », a concédé le coach des Gunners, pour qui l’opération financière est intéressante. Sur le plan sportif, Arsenal perd un titulaire et peut-être son meilleur joueur sur les dernières saisons…