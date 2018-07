Mercato : Verissimo, le plan B idéal de l'OL et de l'OM ?

Dans : Mercato, OL, OM.

En quête de renforts en défense centrale, Marseille et Lyon apprécient le profil de Lucas Verissimo. Mais le joueur est également dans le viseur du Bétis Séville, et surtout du Torino. Ces derniers jours, les discussions semblaient même s’être accélérées entre le club de Turin et le Santos FC. Le joueur a donné son accord au club dans lequel évolue Nicolas Nkoulou. Mais les négociations bloqueraient désormais entre les deux clubs, ce qui pourrait faire les affaires des deux cadors de Ligue 1.

En effet, le très sérieux média Sport Mediaset affirme que les négociations entre Santos et le Torino sont « au point mort ». Le club de Turin songerait même sérieusement à jeter définitivement l’éponge, malgré le fort intérêt pour Lucas Verissimo. Reste désormais à savoir si l’OM, qui semble avoir fait de Simon Kjaer sa priorité passera à l’action. De son côté, Jean-Michel Aulas a annoncé le possible renfort de deux Mondialistes au mercato. Lucas Verissimo ne semble donc plus être la priorité de Lyon et de l'OM. Mais il pourrait représenter un plan B de luxe, et toujours accessible...