Mercato : Une OL connexion qui pourrait faire très mal à Guingamp

Dans : Mercato, OL, EAG.

Nouvel entraineur de Montréal, Rémi Garde conserve un sérieux penchant pour les joueurs issus du championnat de France, et notamment ceux passés par Lyon.

C’est grâce à cette connexion qu’il souhaiterait faire venir Jimmy Briand au Québec annonce Ouest France. Les deux hommes ont travaillé ensemble à l’OL, et une nouvelle collaboration intéresse vivement le coach de l’Impact.

De son côté, l’attaquant français n’a pas forcément vu venir cet intérêt, et a récemment prolongé son contrat à Guingamp, où il est le fer de lance de l’attaque bretonne depuis trois saisons. Néanmoins, il pourrait faire sauter cette ultime année de contrat, et laisser les commandes de l’attaque à Nolan Roux, récemment recruté. L’opportunité plait en effet beaucoup à l’ancien lyonnais, qui a toujours rêvé de disputer le championnat nord-américain, et pourrait y retrouver son ancien collègue de Rennes Rod Fanni.