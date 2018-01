Mercato : Un salaire affolant pour Cristiano Ronaldo grâce au PSG ?

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2021, Cristiano Ronaldo verrait d’un bon œil une nouvelle prolongation de son bail afin de se hisser à la hauteur de Neymar et de Lionel Messi au classement des plus gros salaires d'Europe. Visiblement, l’international portugais sait ce qu’il lui reste à faire pour convaincre Florentino Pérez de sortir le chéquier. Célèbre journaliste en Espagne, Eduardo Inda a lâché une petite bombe dans l’émission El Chiringuito en affirmant que CR7 serait prolongé et revalorisé en cas de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

« Une amélioration du contrat de Cristiano Ronaldo va avoir lieu. Les deux parties sont condamnées à se comprendre. Il serait stupide pour Cristiano de quitter le club où il a tout gagné et il serait idiot pour le Real Madrid de le laisser filer. De ce qu’on m’a dit, la solution viendra du PSG. Je m’explique : si le Real passe les huitièmes de finale, il y aura automatiquement une réunion pour une revalorisation de contrat » a avancé le journaliste ibérique, persuadé qu’une qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions, chose habituelle pour le Real Madrid, suffira à Cristiano Ronaldo pour obtenir une revalorisation salariale. On demande à voir…