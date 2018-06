Mercato : Un incroyable rebond pour Mario Lemina ?

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, OM.

Le tour d’Europe de Mario Lemina pourrait se poursuivre de manière spectaculaire cet été.

Le jeune Franco-Gabonais avait percé en France avec le FC Lorient, avant de confirmer avec l’OM. Parti à la Juventus de manière déjà assez surprenante, l’international gabonais n’avait pas réussi à s’imposer avec le club turinois. Désormais à Southampton, où il n’est pas non plus incontournable dans la saison difficile des Saints, le milieu de terrain se retrouve annoncé à… Manchester City. En effet, Guardiola cherche un joueur box-to-box et a ciblé en premier lieu Jorginho de Naples. Mais les discussions avec le club italien sont très compliquées, puisque City est monté jusqu’à 50 ME, alors que la formation de Campanie en réclame désormais 70 ME.

Selon le Times, si les négociations devaient échouer définitivement, alors Pep Guardiola tenterait sa chance pour Kovacic du Real Madrid, ou Mario Lemina. Une preuve que les qualités du milieu de 24 ans sont toujours appréciées par certains techniciens, puisque Marcelo Bielsa lui faisait souvent confiance malgré son jeu parfois décousu. Toujours est-il que cela offrirait clairement une destination de prestige pour Mario Lemina, même si, comme à la Juventus, son temps de jeu pourrait d’un transfert à Manchester City.