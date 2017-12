Mercato : Un départ de Gonalons bientôt d'actualité à Rome ?

Dans : Mercato, Serie A, OL.

Recruté par l’AS Roma contre 5ME cet été, Maxime Gonalons avait tout du bon coup à moindres frais pour le club italien. Sauf que 4 mois plus tard, l’international français (8 sélections) ne s’est pas imposé de l’autre côté des Alpes. Son cas fait même débat dans les journaux italiens. Titularisé à seulement 4 reprises depuis le début de la saison, l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais pourrait être grandement menacé dans les prochains mois à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport.

Si un départ n’est pas encore explicitement évoqué, Monchi se pencherait sérieusement sur un joueur ayant le même profil que Maxime Gonalons : Milan Badelj. Libre dans six mois, le milieu défensif de la Fiorentina (28 ans) plaît particulièrement à l’état-major romain, qui verrait en lui le successeur de Daniele De Rossi. Très bon contre Chelsea en Ligue des Champions, beaucoup moins à son avantage lorsqu’il s’agit de jouer en championnat, l’ancien milieu défensif de l’OL va devoir se bouger s’il veut rester dans les plans d’Eusebio Di Francesco à Rome. L’adaptation est plus délicate que prévu pour celui qui découvre l’étranger à 28 ans et qui ne connaît pas la même réussite que ses compères Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, qui ont également quitté Lyon cet été…