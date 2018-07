Mercato : Un ancien de l'OM entre Rennes et l'ASSE

Dans : Mercato, Ligue 1, Rennes, ASSE, OM.

L’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais se sont livrés un duel de haut vol sur le marché des transferts pour s’offrir Wahbi Khazri, et même si le dossier n’est pas encore totalement bouclé, il semble bien que les Verts aient pris le dessus pour le Tunisien. Les deux clubs, qui rêvent tous les deux de se faire une place sur le long terme derrière les ténors du championnat, se retrouvent également sur la piste menant à William Vainqueur affirme L'Equipe. Le milieu de terrain compte partir de Turquie et pense à revenir en France.

Si Toulouse est intéressé, sa priorité va vers un club du haut du tableau. Saint-Etienne l’a déjà contacté en cas de départ de Yann M’Vila vers la Premier League, et l’intérêt est clairement réciproque. Mais Rennes s’est aussi lancé dans ce dossier, à l’initiative de Sabri Lamouchi qui apprécie le profil de l’ancien joueur de l’OM. Autant dire que Vainqueur pourrait, comme Khazri, profiter de la rivalité entre les deux clubs pour faire posément son choix avec la meilleur offre.