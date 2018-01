Mercato : Turquie, Italie, Espagne, Loïc Rémy fait de belles touches

Dans : Mercato, Foot Europeen, Liga.

Invité à se trouver un nouveau club par sa direction, Loïc Rémy n’aura pas réussi à rebondir à Las Palmas, malgré des statistiques encourageantes. L’attaquant tricolore doit désormais se trouver un nouveau point de chute, et son profil intéresse encore du beau monde. Ainsi, RMC annonce que l’ancien marseillais et lyonnais est en contact avec Galatasaray, mais qu’il est aussi suivi par des formations italiennes et espagnoles. Loïc Rémy devrait donc rebondir prochainement, même s’il est toujours sous contrat pour un an et demi avec le club des Iles Canaries.