Mercato : Trahi et écarté, Nkoulou répond au Torino avec classe

Dans : Mercato, Serie A.

Mis à l’écart depuis le début de la saison, Nicolas Nkoulou vit une situation délicate en Italie.

Retenu lors du mercato estival 2018, alors que le FC Séville était prêt à l’accueillir, le défenseur central du Torino était resté avec l’assurance d’obtenir un bon de sortie un an plus tard. Seulement voilà, lorsque la Roma s’est présentée avec une offre de 20 M€ cet été, le club turinois a encore refusé. Une nouvelle déception pour l’ancien Lyonnais, affecté, et qui avait demandé à ne pas disputer le match contre Sassuolo (2-1) lors de la 1ère journée de Serie A. De quoi provoquer sa mise à l’écart, suivie de sa réaction dans L’Equipe.

« Je suis un homme loyal, honnête et entier. De toute ma carrière, aucun coéquipier, entraîneur ou dirigeant n'a jamais remis en cause mon professionnalisme et encore moins mon éducation, a répondu l’international camerounais. Un professionnel se doit d'informer son employeur s'il n'est pas dans les conditions optimales afin d'accomplir sa mission, ce qui a été respectueusement fait auprès du coach comme de mes coéquipiers. »

Nkoulou prêt à tourner la page

« Pour moi, un homme se définit par le respect de sa parole. Malheureusement, j'ai compris que les engagements sont difficiles à tenir, a regretté le défenseur passé par l’Olympique de Marseille. J'ai bien pris note que mes dirigeants ont refusé mon départ cet été encore. Fidèle à mes principes, je me remets au travail sans que ces péripéties n'entament ni ma motivation ni mon professionnalisme, et encore moins de défendre avec ardeurs les couleurs du Torino, car son histoire et ses tifosi le méritent. » Un discours étonnamment raisonnable pour un joueur en plein bras de fer.