Mercato : Tebas accuse cette fois Cristiano Ronaldo...

Officiellement présenté par la Juventus Turin en début de semaine, Cristiano Ronaldo a confié qu’il souhaitait relever de nouveaux défis, après avoir tout gagné au Real Madrid. Mais selon le président de la Liga espagnole Javier Tebas, l'ami du PSG, ce n’est pas uniquement pour des raisons sportives que CR7 a quitté le Real Madrid. En effet, le bouillant dirigeant avance des raisons fiscales pour expliquer le transfert de l’international portugais vers la Juventus Turin. Inutile de vous dire qu’il a du mal à digérer ce départ, un an après celui de Neymar.

« Ronaldo est parti pour des raisons fiscales. En Italie, en raison de la nouvelle règlementation, il gagnera plus en net qu’en Espagne pour le même montant brut. Le Real Madrid ne pouvait pas lutter avec ça, et il y a sûrement d’autres raisons, mais c’est sûr que celle-ci est très importante » a expliqué Javier Tebas, interrogé par le Mundo Deportivo. Espérons pour lui qu’il pourra se consoler avec l’arrivée de grandes stars au Real prochainement. Ces dernières heures, les signatures de Courtois et Hazard sont évoquées…