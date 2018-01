Mercato : Swansea pose 20 ME sur André Ayew

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

S’il y a bien un pays où les derniers jours du mercato sont fous, c’est en Angleterre. Ou plus précisément au Pays de Galles, où Swansea tente de récupérer André Ayew. Selon Sky Sports, les Swans viennent de proposer 20 ME pour faire revenir le Ghanéen, qui se morfond à West Ham.

Le club londonien l’avait acheté 24 ME lors de l’été 2016, et malgré des derniers mois décevants, la valeur de l’ancien marseillais n’a pas beaucoup baissé. La preuve puisque les Hammers ont refusé l’offre de 20 ME, en demandant 22 ME ou alors une somme moins importante mais comprenant un échange avec le joueur coréen de Swansea Ki Sung-yueng.