Mercato : Surprise, cet international français à 40 ME se met sur le marché

Dans : Mercato, Equipe de France.

Petite surprise de Didier Deschamps dans la liste des 23, Steven Nzonzi a pleinement profité de sa belle saison avec le FC Séville, notamment en Ligue des Champions, pour se mettre en évidence.

Et même s’il risque de peu jouer avec les Bleus, sa présence en Russie fait grimper sa valeur. Mais aussi son désir de jouer au plus haut niveau en club. C’est ainsi que MuchoDeporte.com, média qui suit de près les clubs sévillans, révèle que le milieu de terrain a fait savoir à son club qu’il comptait changer d’air cet été. Un appel du pied qui va être relayé par son agent à la fin de la Coupe du monde, avec l’espoir de convaincre un club, espagnol ou anglais, de miser sur lui cet été.

Le deal sera d’une simplicité absolue, puisque Séville n’envisage pas de faire d’efforts pour se séparer de son international français. Ainsi, sa clause de libératoire de 40 ME devra être levée, même si un effort pourra être fait, puisque dans les 40 ME prévus par son contrat, 5 ME devront être versés au joueur. Une petite marge de négociations est donc envisageable, même si pour l’heure, aucun club n’est venu aux renseignements. Mais nul doute que l’ancien de Blackburn et Stoke City ne devrait pas manquer de touches en Angleterre, où il espère visiblement, à 29 ans, signer l’un des derniers gros contrats de sa carrière.