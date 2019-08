Mercato : Sur ce terrain, l’Ajax s’écrase et accepte la sentence du Real

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, l’Ajax Amsterdam a fait mieux que rivaliser avec les grands d’Europe.

Les jeunes Néerlandais ont notamment sorti la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo en quarts, après avoir surpris le Real Madrid au tour précédent. Mais quelques mois plus tard, le champion des Pays-Bas ne peut tenir tête à la Maison Blanche sur le marché des transferts. En effet, les Merengue, qui craignent un échec pour Paul Pogba, ont convaincu le milieu Donny van de Beek (22 ans) de les rejoindre. Il ne reste plus qu’à signer un chèque autour de 60-70 M€, et le coach Erik ten Hag sera privé d’un nouveau titulaire.

« On ne veut pas le perdre et on fera tout ce que l'on peut faire à notre niveau pour le garder. Mais lorsque des clubs de ce calibre arrivent, les choses se compliquent, a reconnu le technicien. Donny a été très important pour nous la saison dernière, et il a commencé la saison avec enthousiasme, fraîcheur et beaucoup d'énergie. Son départ serait une grande perte, mais on sait que ça peut arriver. Nous sommes un petit pays et quand on montre ce qu'on a fait la saison dernière, on sait déjà quels mécanismes se mettent en place. » Rappelons que l’Ajax a déjà transféré Frenkie de Jong au FC Barcelone et Matthijs de Ligt à la Juve.