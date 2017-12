Mercato : Sturridge, Aubameyang... Ça va bouger dès cet hiver !

Dans : Mercato, Premier League, Bundesliga.

S’il a marqué onze buts en douze matchs de championnat depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang ne vit pas un compte de fées au Borussia Dortmund depuis que l’exercice 2017-2018 a commencé. En effet, le BVB est actuellement dans une situation délicate et son entraîneur Peter Bosz est déjà menacé, six mois après son arrivée. Il faut dire que les partenaires de Shinji Kagawa pointent à une inquiétante 6e place... Un classement pas vraiment en adéquation avec le rang de l’équipe et les objectifs de celle-ci.

Selon les informations du Liverpool Echo, cette situation pourrait pousser Pierre-Emerick Aubameyang dehors. L'international gabonais connaît quelques problèmes de discipline avec son club. Du coup, les Reds de Liverpool sont à l’affût. Jurgen Klopp rêve de faire signer l’ancien de l’ASSE sur les bords de Mersey et un transfert dès cet hiver serait envisagé par les pensionnaires d’Anfield. Néanmoins, ce transfert ne sera possible qu’à une condition : que Daniel Sturridge trouve un point de chute afin de renflouer les caisses de Liverpool. Cela tombe bien, le Milan AC est très intéressé par l’international anglais. Vers un énorme jeu des chaises musicales dès cet hiver au mercato ?