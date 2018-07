Mercato : Sa cote explose, Pavard vaut désormais 50ME !

Dans : Mercato, Equipe de France, Bundesliga.

Titulaire désormais indiscutable aux yeux de Didier Deschamps en Equipe de France, Benjamin Pavard s’est mué en héros des Bleus contre l’Argentine. Solide défensivement, le défenseur de Stuttgart voit sa cote exploser sur le marché des transferts. Et forcément, le directeur sportif du club allemand, Michael Reschke s’en frotte les mains. Mais dans les colonnes du Stuttgarter-Nachrichten, le dirigeant a prévenu tout le monde : l’ancien Lillois vaut désormais plus de 50ME et il ne quittera pas Stuttgart cet été.

« Benjamin Pavard figure parmi les meilleurs défenseurs du monde. Nous savions qu’il possède des compétences techniques exceptionnelles. Depuis samedi, il y a un intérêt et des demandes de la part des meilleurs clubs en Europe. Mais nous ne vendrons pas Benjamin Pavard, même pour 50ME cet été. Nous voulons le garder. Nous sommes intéressés à l’idée de trouver une solution rapide avec l’un des clubs intéressés, mais seulement pour le 1er juillet 2019, pas avant ». Le ton est donc donné au mercato pour l’international français. De son côté, il y a fort à parier que Benjamin Pavard aura la volonté de rester en dehors des négociations jusqu’à la fin de la Coupe du monde…