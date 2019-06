Mercato : Sa clause est énorme, le Real Madrid divise son prix par 9

Dans : Mercato, Liga, Premier League, Foot Europeen.

Revenu aux commandes, Zinedine Zidane se concocte un effectif aux petits oignons pour la saison à venir.

L’entraineur français aura clairement le choix en ce qui concerne le secteur offensif, et une telle concurrence peut faire peur. Même pour l’un des joueurs sur lesquels le coach du Real Madrid compte s’appuyer, à savoir Isco. Le meneur de jeu craint pour son temps de jeu, et possède un profil qui plait beaucoup à Pep Guardiola, certain de pouvoir en faire le successeur de David Silva quand celui-ci partira à la fin de la saison prochaine, révèle Marca.

Un intérêt qui sera coûteux puisque le Real Madrid, qui n’a pas obligation à vendre, a prévenu que le prix de son international espagnol était de 80 ME. Une sacrée addition pour un joueur qui sort de sa saison la moins prolifique des six qu’il a disputées à la Maison Blanche. Mais avec un contrat jusqu’en juin 2022 et une clause libératoire à 700 ME, le Real Madrid est assez serein au moment d’aborder les discussions. Cela peut se comprendre.