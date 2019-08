Dans : Mercato, Premier League, Foot Mondial.

C’est la grosse surprise du jour sur le marché des transferts. Après un an au DC United à Washington, Wayne Rooney est de retour en Angleterre. En effet, le club de Derby County (deuxième division anglaise) a officialisé ce mardi la signature de l'international anglais de 33 ans, lequel cumulera les fonctions d’entraîneur-adjoint et de joueur. L’ancienne gloire de Manchester United s’est engagé pour un an et demi.