Mercato : Ribéry dit non à Monaco, il aime trop l’OM

Dans : Mercato, Bundesliga, OM, Monaco.

A 36 ans, Franck Ribéry n’est pas du genre à lâcher l’affaire tant qu’il a l’envie.

L’ailier français sort d’une grosse décennie de succès au Bayern Munich, et a bien envie de faire le bon choix pour ce qui devrait être le dernier contrat de sa carrière. Suivi par plusieurs clubs européens, Ribéry est courtisé par Monaco, qui dans son histoire a toujours tenté des gros coups avec des gloires en fin de carrière, parfois avec un certain succès. Les discussions ont donc débuté, mais elles n’iront pas bien loin.

Selon L’Equipe, l’ancien de l’OM a rapidement fait savoir aux dirigeants de l’ASM qu’il ne fallait pas insister, puisqu’il ne souhaitait pas jouer dans un autre club français que Marseille. Et non, au passage, le club olympien n’a pas les moyens financiers de payer son salaire à l’heure actuelle. A noter que la fidélité n’est pas un vain mot pour Franck Ribéry, qui a également refusé toutes les sollicitations venues d’Allemagne, le Tricolore ne se voyant pas évoluer en Bundesliga et affronter le Bayern Munich. Deux championnats en moins donc, mais il reste encore beaucoup de choix au natif de Boulogne-sur-Mer, suivi en Angleterre et en Italie, et qui a refusé des offres de Chine et du Brésil. Il pourrait en revanche se résigner à évoluer en Arabie Saoudite s’il ne trouvait pas un contrat à sa convenance en Europe.