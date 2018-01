Mercato : SRFC vs FCGB, le vainqueur dans le dossier Sakho est...

Dans : Mercato, Ligue 1, Rennes, Bordeaux.

En quête d’un attaquant depuis le début de la saison, le Stade Rennais a (peut-être) enfin trouvé son bonheur.

Selon les informations de France Football, le club breton aurait vaincu la concurrence des Girondins de Bordeaux dans le dossier Diafra Sakho (West Ham). L’international sénégalais pourrait même débarquer dès lundi pour passer sa visite médicale avant de s’engager pour le Stade Rennais, qui évoluait encore avec Wabi Khazri dans le rôle d’avant-centre vendredi soir sur la pelouse de Dijon.

Contrairement à ce qu’annonçaient plusieurs médias ces dernières heures, il s’agirait d’un prêt avec option d’achat et non d’un transfert définitif. C’est également via un prêt avec option d’achat que les Girondins de Bordeaux souhaitaient obtenir la signature du joueur, qui a finalement opté pour le projet du Stade Rennais. Pour rappel, Diafra Sakho était déjà tout proche de signer en Bretagne fin de mercato estival, en août dernier. Voilà en tout cas un renfort qui devrait donner une autre allure à l’attaque de l’équipe de Sabri Lamouchi dans les prochaines semaines…