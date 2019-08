Mercato : Rennes vise du lourd pour remplacer Sarr

Dans : Mercato, Rennes, Ligue 1.

Quelques jours après avoir officialisé la vente de l’ailier Ismaïla Sarr à Watford contre 35 ME, le Stade Rennais passe à l’offensive pour boucler la venue de son remplaçant. Et à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, c’est du côté du Portugal que le club breton regarde afin d’oublier sa pépite sénégalaise, avec une piste ambitieuse… et onéreuse.

« Rennes cible ainsi le jeune ailier du Sporting Portugal Raphinha (22 ans) » explique le média avant de poursuivre. « Sa valorisation est élevée. Supérieure à 15 M€. Dans ce dossier, les dirigeants du club portugais se montreraient très exigeants. De source portugaise, Rennes aurait formulé dans ce dossier une première offre ». Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé alors que le club breton est très attendu sur le dossier de la succession de Sarr.