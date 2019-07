Mercato : Rennes grille Bordeaux, Koscielny a fait son choix

Dans : Mercato, Rennes, Premier League, Bordeaux.

Pour compenser le départ de Jules Koundé au FC Séville, Bordeaux espère recruter un défenseur central expérimenté.

Et depuis quelques semaines, c’est Laurent Koscielny (33 ans) qui se retrouve dans le viseur des Girondins. L’ancien international tricolore, dont le contrat expire l’année prochaine, n’a reçu aucune proposition pour prolonger à Arsenal. Le joueur passé par Lorient envisage donc un départ, et tente même d’obtenir la rupture de son bail à l’amiable. Ce serait évidemment une aubaine pour le club aquitain, qui a déjà recruté trois joueurs libres cet été.

Mais d’après le Daily Mirror, les Gunners sont réticents à l’idée de libérer le Français en raison d’autres départs prévus en charnière centrale. Ce qui explique peut-être pourquoi le joueur a refusé de partir en stage aux Etats-Unis. De plus, d’autres obstacles viennent gêner Bordeaux, à commencer par la concurrence du Stade Rennais, une formation qualifiée pour l’Europa League la saison prochaine et dont les moyens financiers semblent supérieurs. Et ce jeudi après-midi, Yahoo Sport annonce que le club breton est sur le point de trouver un accord contractuel avec Koscielny, qui peine à aller au moment niveau avec les dirigeants bordelais. Même si ce n'est pas pour autant garanti qu'Arsenal laisser son défenseur central partir librement alors qu'il a encore un an de contrat.