Mercato : Quitter le PSG pour Barcelone, Daniel Alves y croit

Dans : Mercato, PSG, Liga.

Ce dimanche après-midi, le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de Dani Alves. En fin de contrat le 30 juin, le Brésilien qui dispute actuellement la Copa America, a également confirmé qu’il ne prolongerait pas dans la capitale française. A 36 ans, il refuse néanmoins de raccrocher les crampons et selon les informations de RAC 1, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est lui-même proposé à son ancien club afin de rejoindre le champion d’Espagne en titre cet été.

Du côté des hautes sphères du club catalan, on s’interroge évidemment sur le cas Dani Alves, notamment sur sa capacité à enchaîner les matchs à haute intensité. Cependant, on en ferme aucune porte et on refuse d’exclure définitivement une signature de Dani Alves, notamment en cas de départ de Semedo, Sergi Roberto ou Moussa Wagué d’ici le 31 août. Reste à voir si de son côté, le Brésilien aura la patience d’attendre deux mois avant de connaître son nouveau club.