Mercato : PSG ? Real ? Il vote Rennes pour Camavinga

Dans : Mercato.

Révélation de la première partie de saison en Ligue 1 avec Rennes, Eduardo Camavinga a d’ores et déjà tapé dans l’œil des plus grands clubs européens.

En effet, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain suivent l’évolution du prodige rennais, déjà international espoirs français à seulement 17 ans et qui fait office de patron au sein du milieu de terrain de Julien Stéphan. Sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga cèdera-t-il aux sirènes des cadors lors du prochain mercato estival ? Pour l’heure, impossible d’émettre un pronostic. Ce qui est certain, c’est que le Stade Rennais fera tout pour le retenir, comme son président Olivier Létang l’a indiqué dans les colonnes de L’Equipe.

« Tout paraît facile avec Eduardo. C’est quelqu’un qui aime le football, un rayon de soleil et un bon exemple pour d’autres garçons. J’ai déjà dit qu’on espérait qu’il reste avec nous pendant dix ans. Est-ce que ce sera possible ? (Rires) Je ne sais pas. On veut qu’il puisse se développer à nos côtés. Notre objectif est de le conserver. C’est un garçon extrêmement rare. L’idée pour nous est d’accompagner le joueur pour qu’il prenne le plus de plaisir possible. L’objectif aujourd’hui avec Eduardo, c’est qu’il performe. Le reste, on verra plus tard » a confié l’ancien dirigeant du PSG, véritablement convaincu que Camavinga doit rester à Rennes pour son bien et sa progression. Un point de vu qui se défend totalement au vu de l’âge du joueur…