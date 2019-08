Mercato : Pogba et Zidane foudroyés par Manchester United !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Les espoirs de Zinedine Zidane et de Paul Pogba de travailler ensemble au Real Madrid se sont probablement éteints définitivement ce week-end, et cela à quelques jours de la fermeture du mercato d'été en Premier League. En effet, alors que le Champion du monde de Manchester United ne masquait pas vraiment son désir de rejoindre le Real Madrid, Ole Gunnar Solskjaer a fermé définitivement la porte à Paul Pogba. Interrogé en marge de la victoire des Red Devils en amical face à l'AC Milan, l'entraîneur mancunien n'a pas tourné autour du pot. « Je ne doute pas que Paul Pogba sera avec nous à la fin de l'été, ici, à Manchester United », a clairement indiqué l'entraîneur norvégien de Manchester United.

Et si l'on en croit les médias espagnols ce dimanche, du côté de Florentino Perez et de Zinedine Zidane, on est proche de totalement abdiquer dans le dossier Paul Pogba, conscients que les dirigeants anglais n'accepteraient pas de voir partir la star tricolore si près de la fin du mercato d'été. Le Real Madrid va donc devoir faire sans Paul Pogba, reste à savoir comment ce dernier, absent sur blessure samedi, va digérer tout cela, son souhait de partir chez les Merengue n'étant même plus vraiment secret, alors qu'il a encore deux ans de contrat avec Manchester United.