Mercato : Pastore n'ira jamais à l'OM, mais pourquoi pas à l'OL

Dans : Mercato.

Et si Javier Pastore revenait jouer en Ligue 1 ? A cette question, le joueur argentin ne dit pas non, du moins sauf à l'Olympique de Marseille. Pour le reste, et notamment Lyon, tout est possible.

Transféré du Paris Saint-Germain à l’AS Rome au mercato 2018 moyennant 24ME, Javier Pastore est encore lié jusqu’en 2023 avec le club de la capitale italienne. Invité ce dimanche de Téléfoot, El Flaco a confié à cette occasion que le PSG lui avait proposé de prolonger son contrat afin que celui qui avait été le premier renfort de prestige de l’ère qatarie reste plus longtemps, mais qu’il avait préféré partir estimant ne plus pouvoir apporter grand-chose à Paris. Mais, lorsqu’il est interrogé sur un éventuel retour en Ligue 1, Javier Pastore a les idées très claires.

Même si cela ne semble pas dans l’air du temps, le milieu de terrain argentin sait ce qu’il veut…et ce qu’il ne veut surtout pas. « Un retour en Ligue 1 et à l’OM ? Marseille, non, je ne pourrais jamais jouer à Marseille (sourire). Concernant la France, on ne peut jamais savoir dans le football et je ne ferme la porte à aucune autre équipe. Il y a des clubs comme Lyon, qui sont symboliques en France mais aussi d’autres équipes », a expliqué Javier Pastore, dont l’avenir immédiat est cependant toujours à la Roma et nulle part ailleurs. Mais c'est bien connu, il ne faut jamais jurer de rien au mercato, d'autant que Javier Pastore pourrait faire un sacré renfort pour un club comme...l'OL par exemple.