Mercato : OM, ASSE, SCO… Clermont hausse le ton face à la L1

Cet hiver, plusieurs formations de Ligue 1 sont à la recherche d’un latéral gauche. Et se retrouvent logiquement sur les mêmes pistes.

C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille et de l’AS Saint-Etienne, tous les deux intéressés par une révélation de Ligue 2. En effet, ces pensionnaires de l’élite s’intéressent au Clermontois Nicolas Gavory, dont l’agent s’est confié à Foot01 vendredi. Sous contrat jusqu'en 2019, le défenseur de 22 ans semble ouvert à un départ. Un scénario que son entraîneur Pascal Gastien n'envisage pas une seule seconde.

« C’est la raison pour laquelle je veux avoir un entretien avec Nicolas pour clarifier la situation. Contrairement à ce qui a été dit ou écrit, on n’a pas proposé Nicolas à l’OM, a réagi le technicien dans Sports Auvergne. Comme tous les autres qui jouent beaucoup, je souhaite le garder. » Et ce même si la liste des prétendants s’allonge avec Angers, Dijon et Caen.

Clermont ferme la porte

« Nous n’avons reçu aucune offre, d’aucun club, a insisté le président clermontois Claude Michy. Nous n’avons pas besoin d’argent. Hormis les gars qui ont un bon de sortie parce qu’ils jouent peu, il n’y aura pas de départ au mercato. » Reste à savoir si l’actuel 9e de Ligue 2 tiendra le même discours lorsque les offres concrètes arriveront…