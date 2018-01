Mercato : Olivier Giroud fait une annonce pour son avenir !

Dans : Mercato, Premier League, OM, OL.

Bientôt de retour sur les pelouses de Premier League après une blessure à la cuisse juste avant le Boxing Day, Olivier Giroud va-t-il rester à Arsenal pendant le mercato ?

Comme l’été dernier, l’international français laisse ouvertes toutes les options concernant son avenir proche. Enfin, presque toutes les options. Car dans une interview accordée au Figaro, l’agent de l’ancien buteur du MSHC a recalé certains courtisans à la signature de l’international français. Par exemple, la Turquie ou encore la Chine ne semblent pas être des destinations possibles pour Olivier Giroud à six mois du Mondial.

« Il écoute, regarde et après il verra. Partir pour partir n’a aucune utilité. Il faut que ce soit cohérent et que cela lui apporte quelque chose de plus. Il aura du temps de jeu à Arsenal, la 2e partie de saison est importante, avec des compétitions à jouer, même s’il ne fait que la Ligue Europa. La Chine ou la Turquie ? Cela ne l’intéresse pas. Partir pour gagner plus d’argent n’est pas ce qui prime dans son état d’esprit. Olivier n’est jamais résigné. Il se bat pour tout. Même si tu lui dis que c’est impossible, il va t’écouter mais te faire comprendre qu’il ne pense pas la même chose » a affirmé Michael Manuello au Figaro. Le message est donc bien passé pour celui qui a refusé Lyon et Marseille durant le mercato estival…